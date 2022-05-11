Велтман: «Тен Хаг говорит: «Если ты не показываешь себя на тренировке, то никогда не покажешь себя в игре»

Бывший защитник «Аякса» Йоэл Велтман раскрыл философию будущего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Он уделяет много внимания тренировкам.

«Тен Хаг многого ожидает от игроков на тренировочном поле, потому что говорит: «Если ты не показываешь себя на тренировке, ты никогда не покажешь себя в игре», – сообщил Велтман.

Тен Хаг сейчас проводит последние дни в «Аяксе».

В Манчестере он сменит Ральфа Рангника.

«МЮ» пропустит следующий сезон Лиги чемпионов.

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