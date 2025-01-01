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Моуринью – об увольнении из «Тоттенхэма»: «Для человека с моей биографией это было странно. Было больно»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вспомнил увольнение из «Тоттенхэма» в прошлом году. Он был удивлен.

«Было больно. У меня нет сожалений, зла не держу. Желаю «Тоттенхэму» всего лучшего.

Увольнение оттуда – это было странно для человека с моей биографией. Сейчас я счастлив в Риме», – сказал тренер.

  • Моуринью был в «Тоттенхэме» с 2019 года.
  • Сейчас лондонский клуб тренирует Антонио Конте.
  • С «Ромой» Моуринью вышел в финал Лиги конференций.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sky Sports

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Комментарии1
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    Рейтинг: +49621

    MaxRnD 35 минут назад

    У физрука батхёрт

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