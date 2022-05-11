Моуринью – об увольнении из «Тоттенхэма»: «Для человека с моей биографией это было странно. Было больно»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вспомнил увольнение из «Тоттенхэма» в прошлом году. Он был удивлен.

«Было больно. У меня нет сожалений, зла не держу. Желаю «Тоттенхэму» всего лучшего.

Увольнение оттуда – это было странно для человека с моей биографией. Сейчас я счастлив в Риме», – сказал тренер.

Моуринью был в «Тоттенхэме» с 2019 года.

Сейчас лондонский клуб тренирует Антонио Конте.

С «Ромой» Моуринью вышел в финал Лиги конференций.

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