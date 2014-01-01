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Губернатор Северной Осетии: «Надо принимать Крым в РФС. В 2014-м УЕФА нас в целом одобрил»

Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло считает призвал включить крымский футбол в состав РФС.

«Когда Севастополь вернулся в состав России, РФС боялся санкций. Мы учредили Крымский футбольный союз. УЕФА нас в целом одобрил.

Надо понимать, что сейчас весь международный спорт становится инструментом политики наших недружественных государств. Конечно, надо принимать Крым в РФС и нормально идти по пути, по которому мы сегодня идем.

В любом случае нас пытаются оградить от всего, отовсюду исключить. Сколько уже можно? Давайте будем идти прямо, правда за нами», – сказал Меняйло.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +810

    kliker 12 минут назад

    Никуда никого не надо принимать. Чиновник ждёт, что всё вернётся, всё снова станет как до 24 февраля. То есть наивность зашкаливает. Таких чиновников - в отставку.

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    Рейтинг: +17345

    Persona_non_Grata 40 минут назад

    Пока такая ситуация надо принимать - хуже то уж точно не будет, а потом и забудется ...

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    Рейтинг: +411

    (Меня за банили) 58 минут назад

    Здравая мысль чиновника!

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