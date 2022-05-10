Губернатор Северной Осетии: «Надо принимать Крым в РФС. В 2014-м УЕФА нас в целом одобрил»

Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло считает призвал включить крымский футбол в состав РФС.

«Когда Севастополь вернулся в состав России, РФС боялся санкций. Мы учредили Крымский футбольный союз. УЕФА нас в целом одобрил.

Надо понимать, что сейчас весь международный спорт становится инструментом политики наших недружественных государств. Конечно, надо принимать Крым в РФС и нормально идти по пути, по которому мы сегодня идем.

В любом случае нас пытаются оградить от всего, отовсюду исключить. Сколько уже можно? Давайте будем идти прямо, правда за нами», – сказал Меняйло.

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