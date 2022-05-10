Отец Агаларова – об интересе «Истанбула» к Гамиду: «Не знаю, откуда эта информация. Первый раз еe слышу»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, опроверг возможность перехода своего сына в «Истанбул».

«Не знаю, откуда эта информация. Первый раз еe слышу. Всю ту информацию, которую выдаeт пресса, я слышу от прессы.

Я стараюсь в первую очередь думать о том, что есть игры и концовка чемпионата. Основная задача футболистов «Уфы» – выйти из этой непростой ситуации. Я не слышал такую информацию», – сказал Агаларов-старший.

В этом сезоне РПЛ форвард «Уфы» забил 18 голов в 27 матчах.

Он лучший бомбардир лиги.

Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?