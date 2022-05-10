Директор «Истанбула» – о переговорах с Агаларовым: «Впервые слышу об этом от вас»

Директор по связям с общественностью «Истанбула» Коскун Гульбахар отреагировал на слухи о возможном трансфере нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Я впервые слышу об этом от вас. У меня никакой информации о том, что клубу были предложены услуги данного игрока», – сказал Гульбахар.

В этом сезоне РПЛ форвард «Уфы» забил 18 голов в 27 матчах.

Он лучший бомбардир лиги.

Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?