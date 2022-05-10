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  • Директор «Истанбула» – о переговорах с Агаларовым: «Впервые слышу об этом от вас»

Директор «Истанбула» – о переговорах с Агаларовым: «Впервые слышу об этом от вас»

10 мая 2022, 17:48

Директор по связям с общественностью «Истанбула» Коскун Гульбахар отреагировал на слухи о возможном трансфере нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Я впервые слышу об этом от вас. У меня никакой информации о том, что клубу были предложены услуги данного игрока», – сказал Гульбахар.

  • В этом сезоне РПЛ форвард «Уфы» забил 18 голов в 27 матчах.
  • Он лучший бомбардир лиги.
  • Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Уфа Истанбул Башакшехир Агаларов Гамид
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