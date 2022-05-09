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  • Агент Хаджикадунича: «Мальме» хочет сохранить Денниса, но летом могут появиться привлекательные для «Ростова» варианты»

Агент Хаджикадунича: «Мальме» хочет сохранить Денниса, но летом могут появиться привлекательные для «Ростова» варианты»

9 мая 2022, 23:51
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Валид Фаур, агент боснийского защитника Денниса Хаджикадунича, дал комментарии по поводу будущего игрока.

  • С 2018 года футболист выступал за «Ростов».
  • В марте он ушел в аренду в «Мальме» до конца года.

– Хочет ли «Мальме» сохранить Денниса?

– Да, сто процентов. Удастся это сделать или нет, этот вопрос уже скорее надо задавать клубу.

У меня на Хаджикадунича есть план, четкое видение того, как все должно происходить, мы разговаривали об этом с «Ростовом» – я сказал им, что если он перейдет в «Мальме» и будет рядом со мной, то вырастет в игрока Премьер-лиги.

И мы сейчас делаем все необходимое, чтобы подняться на этот уровень. Думаю, мы на правильном пути.

– Что говорят в «Ростове»? Готовы ли его отпустить?

– За клуб не могу говорить. Чего хочет сам Деннис? Он вложил свое будущее в мои руки. Он доверяет мне, и я делаю все для того, чтобы он был счастлив и чтобы у него все складывалось хорошо.

Пока так все и происходит, команда при нем пропустила только один гол, он адаптировался, его семья чувствует себя намного спокойнее, чем еще недавно.

Не исключаю, что если все будет идти так же хорошо, как сейчас, то во время летнего трансферного окна у нас могут появиться различные варианты.

И эти варианты могут быть очень привлекательны как для «Ростова», так и для нас. Если же ничего не произойдет, мы останемся в аренде до конца года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Россия. Премьер-лига Ростов Мальме Хаджикадунич Деннис
Комментарии (1)
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MaxRnD
1652165160
Срочно использовать все возможные варианты ! Молодёжь играет ничуть не хуже в отличие от легионера, который привозит в каждой игре ...
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