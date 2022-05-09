«СКА-Хабаровск» может пригласить Тихонова на пост главного тренера

Будущее Алексея Поддубского в «СКА-Хабаровске» находится под вопросом.
Если команда неудачно выступит в конце сезона, то руководство может сменить главного тренера.
Рассматривается кандидатура Андрея Тихонова, которого хотели пригласить еще зимой после ухода Сергея Юрана.
- «СКА-Хабаровск» идет на 4-м месте в таблице ФНЛ.
- За клуб выступает сын Андрея Тихонова – Михаил.
- Последнее место работы российского специалиста – «Астана».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Матч ТВ»