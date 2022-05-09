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«СКА-Хабаровск» может пригласить Тихонова на пост главного тренера

Будущее Алексея Поддубского в «СКА-Хабаровске» находится под вопросом.

Если команда неудачно выступит в конце сезона, то руководство может сменить главного тренера.

Рассматривается кандидатура Андрея Тихонова, которого хотели пригласить еще зимой после ухода Сергея Юрана.

  • «СКА-Хабаровск» идет на 4-м месте в таблице ФНЛ.
  • За клуб выступает сын Андрея Тихонова – Михаил.
  • Последнее место работы российского специалиста – «Астана».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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09.05.2022 22:59
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