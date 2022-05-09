Погба отказал «Манчестер Сити» (The Athletic)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не захотел становиться игроком «Манчестер Сити».
29-летний футболист по окончании сезона станет свободным агентом и перейдет в клуб из другой страны.
Сообщалось, что «Сити» предлагал французу контракт по схеме «4+1».
- В этом сезоне Погба забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
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Источник: The Athletic