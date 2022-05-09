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Погба отказал «Манчестер Сити» (The Athletic)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не захотел становиться игроком «Манчестер Сити».

29-летний футболист по окончании сезона станет свободным агентом и перейдет в клуб из другой страны.

Сообщалось, что «Сити» предлагал французу контракт по схеме «4+1».

  • В этом сезоне Погба забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: The Athletic

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Сегодня, 10:52
Комментарии1
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    Рейтинг: +44

    фанатище 1 час назад

    Пойдём в Реал, на замену выходить будешь)

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