Погба отказал «Манчестер Сити» (The Athletic)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не захотел становиться игроком «Манчестер Сити».

29-летний футболист по окончании сезона станет свободным агентом и перейдет в клуб из другой страны.

Сообщалось, что «Сити» предлагал французу контракт по схеме «4+1».

В этом сезоне Погба забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.

Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

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