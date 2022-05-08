Примера. «Реал» проиграл «Атлетико»

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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«Атлетико» дома с минимальным счетом обыграл «Реал» в матче 35-го тура Примеры. Единственный гол на 40-й минуте с пенальти забил Янник Карраско.
Команда Диего Симеоне набрала 64 очка и занимает четвертое место в таблице. «Реал» досрочно занял первое место.
Испания. Примера. 35-й тур
Гол: 1:0 – Карраско, 40 (с пенальти).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?