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Примера. «Реал» проиграл «Атлетико»

«Атлетико» дома с минимальным счетом обыграл «Реал» в матче 35-го тура Примеры. Единственный гол на 40-й минуте с пенальти забил Янник Карраско.

Команда Диего Симеоне набрала 64 очка и занимает четвертое место в таблице. «Реал» досрочно занял первое место.

Испания. Примера. 35-й тур

Атлетико – Реал – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Карраско, 40 (с пенальти).

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Источник: «Бомбардир»

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08.05.2022 23:58
Комментарии2
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    Рейтинг: +10

    trhgfj 34 минуты назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +11734

    DeStar 42 минуты назад

    до матча стало ясно что П2 не будет уж точно, с одной стороны - понятно, с другой все-равно, принципиальный соперник и все такое
    но основа без модрича, алабы, менди, карвахаль, и основной тройки нападения... стало ясно что слив.

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