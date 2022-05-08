Федотов – о потенциальном назначении в «Спартак»: «Время покажет»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов отреагировал на интерес к нему со стороны «Спартака». Москвичи видят в нем главного кандидата на замену Паоло Ваноли.
— Как можете прокомментировать информацию о возможном вашем уходе в «Спартак»?
— Я считаю, что публиковать эту информация перед важной игрой — неправильно.
— Вы хотите поработать в «Спартаке»? Может быть, в будущем?
— Время покажет.
- «Спартак» в 2006-2007 годах уже тренировал Владимир (Григорьевич) Федотов, брал с командой серебро РПЛ.
- Федотов в «Сочи» с 2019 года, его команда идет в РПЛ 3-й.
- Главное тренерское достижение Федотова – победа с «Оренбургом» в ФНЛ.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «РБ Спорт»