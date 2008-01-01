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Федотов – о потенциальном назначении в «Спартак»: «Время покажет»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов отреагировал на интерес к нему со стороны «Спартака». Москвичи видят в нем главного кандидата на замену Паоло Ваноли.

— Как можете прокомментировать информацию о возможном вашем уходе в «Спартак»?

— Я считаю, что публиковать эту информация перед важной игрой — неправильно.

— Вы хотите поработать в «Спартаке»? Может быть, в будущем?

— Время покажет.

  • «Спартак» в 2006-2007 годах уже тренировал Владимир (Григорьевич) Федотов, брал с командой серебро РПЛ.
  • Федотов в «Сочи» с 2019 года, его команда идет в РПЛ 3-й.
  • Главное тренерское достижение Федотова – победа с «Оренбургом» в ФНЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16139

    paracetamol 9 минут назад

    Не ходи Вовочка в спердяк, поросеночком будешь!

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