Федотов – о потенциальном назначении в «Спартак»: «Время покажет»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов отреагировал на интерес к нему со стороны «Спартака». Москвичи видят в нем главного кандидата на замену Паоло Ваноли.

— Как можете прокомментировать информацию о возможном вашем уходе в «Спартак»?

— Я считаю, что публиковать эту информация перед важной игрой — неправильно.

— Вы хотите поработать в «Спартаке»? Может быть, в будущем?

— Время покажет.

«Спартак» в 2006-2007 годах уже тренировал Владимир (Григорьевич) Федотов, брал с командой серебро РПЛ.

Федотов в «Сочи» с 2019 года, его команда идет в РПЛ 3-й.

Главное тренерское достижение Федотова – победа с «Оренбургом» в ФНЛ.

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