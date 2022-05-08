Сон – 2-й игрок в истории «Тоттенхэма» с 20+ голами в сезоне АПЛ без единого с пенальти

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон достиг отметки в 20 голов в сезоне АПЛ. С пенальти южнокореец не забил ни одного.

Первым игроком «Тоттенхэма», который забил в сезоне АПЛ 20+ голов и ни одного с пенальти, был Гарет Бэйл.

Сон – 2-й бомбардир сезона АПЛ.

Он единственный игрок сезона топ-5 лиг Европы, у которого 20+ голов и ни одного с пенальти.

Сон стоит 80 миллионов евро.

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