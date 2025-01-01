Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

Рангник – о Гринвуде: «Его проблема стала катастрофой для всех»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мыслями о ситуации с форвардом Мэйсоном Гринвудом.

  • В январе футболиста обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
  • Клуб отстранил его от тренировок и матчей.
  • Полиция арестовала 20-летнего англичанина, но через несколько дней отпустила под залог.

«Проблема Мэйсона стала катастрофой для всех. Это человеческая и личная катастрофа.

Очевидно, что произошедшее не принесло ничего хорошего ни ему самому, ни его семье, ни клубу», – сказал Рангник.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Гринвуд останется под залогом как минимум до июня
Nike завершил сотрудничество с Гринвудом 1
Футболисты «МЮ» были шокированы фото и аудио, опубликованными бывшей девушкой Гринвуда (Daily Mail)
Источник: Mirror

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:11
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11