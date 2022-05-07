Рангник – о Гринвуде: «Его проблема стала катастрофой для всех»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мыслями о ситуации с форвардом Мэйсоном Гринвудом.

В январе футболиста обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.

Клуб отстранил его от тренировок и матчей.

Полиция арестовала 20-летнего англичанина, но через несколько дней отпустила под залог.

«Проблема Мэйсона стала катастрофой для всех. Это человеческая и личная катастрофа.

Очевидно, что произошедшее не принесло ничего хорошего ни ему самому, ни его семье, ни клубу», – сказал Рангник.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?