Ребров: «В «Сатурне» долгов набежало несколько миллионов, вернуть удалось 600 тысяч»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, какую сумму ему не выплатил обанкротившийся «Сатурн».

«О смерти «Сатурна» узнал зимой, когда прилетел с отдыха. Самолет приземлился, мне смс приходит: «Все».

Вскоре стало понятно, что никто выплачивать долги не торопится, хотя набежало несколько миллионов.

Тогда мы, 12 человек, написали заявление в Палату по разрешению споров. С надеждой, что если вдруг какие-то деньги появятся, то их разделят между теми, кто написал заявление.

И когда из «Спортинга» пришел второй транш за трансфер Вукчевича, часть денег удалось вернуть. Мне Андрюха Каряка лично привез 600 тысяч – там по-честному поделили между всеми.

Это небольшой процент от того, сколько на самом деле были должны», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

Экс-вратарь выступал за «Сатурн» с 2005 по 2010 год.

В 2011-м клуб из Раменского обанкротился и добровольно покинул РПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?