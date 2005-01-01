Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

Ребров: «В «Сатурне» долгов набежало несколько миллионов, вернуть удалось 600 тысяч»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, какую сумму ему не выплатил обанкротившийся «Сатурн».

«О смерти «Сатурна» узнал зимой, когда прилетел с отдыха. Самолет приземлился, мне смс приходит: «Все».

Вскоре стало понятно, что никто выплачивать долги не торопится, хотя набежало несколько миллионов.

Тогда мы, 12 человек, написали заявление в Палату по разрешению споров. С надеждой, что если вдруг какие-то деньги появятся, то их разделят между теми, кто написал заявление.

И когда из «Спортинга» пришел второй транш за трансфер Вукчевича, часть денег удалось вернуть. Мне Андрюха Каряка лично привез 600 тысяч – там по-честному поделили между всеми.

Это небольшой процент от того, сколько на самом деле были должны», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

  • Экс-вратарь выступал за «Сатурн» с 2005 по 2010 год.
  • В 2011-м клуб из Раменского обанкротился и добровольно покинул РПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Ребров: «В «Сатурне» зарплату выдавали наличкой после тренировок» 1
Ребров – о выездах «Спартака» на поезде: «Сейчас это может быть даже полезным – некий тимбилдинг» 4
Ребров: «Карпин и «Ростов» всегда были непростым орешком для «Спартака»
Источник: Sports.ru

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:32
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11