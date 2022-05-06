Непомнящий: «Сомневаюсь, что Дзюба поедет в Сербию. Он еще пригодится в России»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Это дело каждого, конечно. Сомневаюсь, что он поедет в Сербию, но решать ему. Мне видится, что в России он еще точно пригодится. Любой клуб из первой пятерки подойдет Дзюбе.

Он игрок высокого уровня, с ним удобно играть, плюс он здорово взаимодействует с партнерами по команде. Не хотелось бы, чтобы такой игрок, как Дзюба, покинул чемпионат России. Ему лучше играть здесь.

Жаль, что ушли Кокорин, Миранчук, сейчас бы они играли у нас, и болельщикам было бы гораздо интереснее смотреть матчи с их участием. Так и в этом случае», — сказал Непомнящий.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

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