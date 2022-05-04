⚡️ «Реал» проигрывал «Сити» к 90-й минуте, но перевел матч в овертайм. Родриго сделал дубль за минуту

Сити просто просрали полуфинал. Два мяча за минуту? Нехрен делать в финале значит. А про пенальти нечего и говорить. Не нравится этот - есть ещё один, на который просто закрыли глаза. Реал хорош, черт подери. И Бензема тоже.
В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».
«Сити» вел 1:0 к 90-й минуте, но затем дубль оформил Родриго и перевел матч в дополнительное время.
Общий счет голов – 5:5. Команды проведут дополнительное время.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Мадриде.
- У «Сити» в Мадриде забил Рияд Марез.
- В 1-м матче «Манчестер Сити» победил 4:3.
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