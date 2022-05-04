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⚡️ «Реал» проигрывал «Сити» к 90-й минуте, но перевел матч в овертайм. Родриго сделал дубль за минуту

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Сити» вел 1:0 к 90-й минуте, но затем дубль оформил Родриго и перевел матч в дополнительное время.

Общий счет голов – 5:5. Команды проведут дополнительное время.

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Источник: Бомбардир.ру

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04.05.2022 23:54
Комментарии17
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    Рейтинг: +6946

    Томик 10 минут назад

    Сити просто просрали полуфинал. Два мяча за минуту? Нехрен делать в финале значит. А про пенальти нечего и говорить. Не нравится этот - есть ещё один, на который просто закрыли глаза. Реал хорош, черт подери. И Бензема тоже.

    0
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    Рейтинг: +894

    сутулая собака и лисы 46 минут назад

    если вы зашли сюда в комменты написать гнильцо в сторону Реала, запомните, вы человек-говно, живите с этим.

    болельщиков Реала грац, очередная победа на характере (ПСЖ, Челси, теперь МС).
    болельщикам МС удачи в следующем сезоне (и у вас еще борьба АПЛ).

    2
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    Рейтинг: +150

    Феникс 28 > сутулая собака и лисы 42 минуты назад

    А чо лисы ? Переметнулся ?

    1
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    Рейтинг: +894

    сутулая собака и лисы > Феникс 28 37 минут назад

    переметнулся?

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    Рейтинг: +150

    Феникс 28 > сутулая собака и лисы 35 минут назад

    Угу

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    Рейтинг: +22428

    JTherry 59 минут назад

    а Чердак уже расстроился, что в Париж приедут только болельщики из Англии...) Реал - это неРЕАЛьно крутой клуб..!!!

    3
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    Рейтинг: +185

    Nikoo 1 час назад

    Вардрид опять взялся за старое

    0
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    Рейтинг: +150

    Феникс 28 1 час назад

    В мяч играл защитник.Чо за пенальти...

    2
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    Рейтинг: +7181

    vladik12 1 час назад

    Футбол - лучшее изобретение человечества.

    1
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    Рейтинг: +150

    Феникс 28 1 час назад

    Умеют же в Мансити устроить себе проблему )).Растеряли преимущество. И в первом матче так.

    0
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    Рейтинг: +49578

    MaxRnD 1 час назад

    Создаётся впечатление, что даже на таком уровне играют целиком и полностью на контору

    2
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    Рейтинг: +7181

    vladik12 > MaxRnD 1 час назад

    На какую? "Ростовэнерготранс"?

    2
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    Рейтинг: +1256

    Loko_Roma 1 час назад

    Где то грустят тренеры рфпл, которые играют 3 игры в 2 недели

    1
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    Рейтинг: +63294

    portero 1 час назад

    Офигеть концовочка...
    МС рано уверовали в победу....

    2
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    Рейтинг: +22428

    JTherry > portero 57 минут назад

    Пепс в шоке, а с ним и суперПАВ...)

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