⚡️ «Реал» проигрывал «Сити» к 90-й минуте, но перевел матч в овертайм. Родриго сделал дубль за минуту

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Сити» вел 1:0 к 90-й минуте, но затем дубль оформил Родриго и перевел матч в дополнительное время.

Общий счет голов – 5:5. Команды проведут дополнительное время.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Мадриде.

У «Сити» в Мадриде забил Рияд Марез.

В 1-м матче «Манчестер Сити» победил 4:3.

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