«Краснодар» может вернуть Комличенко, если «Ростов» не выкупит его у «Динамо» за 3 миллиона

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за «Ростов», может вернуться в «Краснодар».
По информации «РБ Спорт», если «Ростов» не активирует опцию выкупа 26-летнего форварда, этим вариантом может воспользоваться «Краснодар».
Клуб Сергея Галицкого должен будет заплатить «Динамо» за Комличенко около 3 миллионов евро.
- Комличенко – воспитанник «Краснодара».
- Аренда Комличенко в «Ростове» рассчитана до 30 июня.
- В составе «Ростова» форвард забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»