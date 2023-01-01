Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

«Краснодар» может вернуть Комличенко, если «Ростов» не выкупит его у «Динамо» за 3 миллиона

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за «Ростов», может вернуться в «Краснодар».

По информации «РБ Спорт», если «Ростов» не активирует опцию выкупа 26-летнего форварда, этим вариантом может воспользоваться «Краснодар».

Клуб Сергея Галицкого должен будет заплатить «Динамо» за Комличенко около 3 миллионов евро.

  • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
  • Аренда Комличенко в «Ростове» рассчитана до 30 июня.
  • В составе «Ростова» форвард забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Сумма выкупа Комличенко для «Ростова» – не менее 3 миллионов (Eurostavka) 5
«Ростов» намерен выкупить Комличенко у «Динамо» 3
Максименко, Классен, Игнатов – в основе «Спартака» на матч с «Ростовом»; Карпин выставил Песьякова, Глебова, Комличенко 2
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:21
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1044

    Cubinec1989 26 секунд назад

    Комли может выстрелить! В текущей Краснодар не помешает

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11