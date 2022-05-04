«Краснодар» может вернуть Комличенко, если «Ростов» не выкупит его у «Динамо» за 3 миллиона

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за «Ростов», может вернуться в «Краснодар».

По информации «РБ Спорт», если «Ростов» не активирует опцию выкупа 26-летнего форварда, этим вариантом может воспользоваться «Краснодар».

Клуб Сергея Галицкого должен будет заплатить «Динамо» за Комличенко около 3 миллионов евро.

Комличенко – воспитанник «Краснодара».

Аренда Комличенко в «Ростове» рассчитана до 30 июня.

В составе «Ростова» форвард забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

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