Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава департамента судейства РФС: «Пустовойтова еще очень мало работала главным судьей в ФНЛ для приглашения в РПЛ»

Глава департамента судейства РФС: «Пустовойтова еще очень мало работала главным судьей в ФНЛ для приглашения в РПЛ»

4 мая 2022, 14:56
3

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался об арбитре Анастасии Пустовойтовой.

– Пустовойтова – мимо женского Евро-2022. Вы с ней общались?

– Да. Это болезненно. Особенно, потому что Настя находится на самой вершине. Олимпиада и всe остальное было здорово. Ну что ж… У неe в России, в отличие от Карасeва, есть свои вершины, которых она ещe не достигла. Она работает в ФНЛ и на VAR в РПЛ.

– Недавно многие заговорили о необходимости дать Пустовойтовой работать в РПЛ главным арбитром.

— Нет никаких ограничений по привлечению девушек в РПЛ. При этом Настя в ФНЛ работала главным судьeй ещe очень мало. А нужно два-три сезона и большое количество матчей. В какой-то степени она заложница своего успеха, так как все хотят уже сейчас еe видеть в РПЛ.

– В каком плане?

– То обучение VAR, то Олимпиада – отсюда пока не такой большой опыт в ФНЛ. Прямо сейчас отправлять Настю в РПЛ было бы неправильно и по отношению к мужчинам, которые стабильнее работали в ФНЛ несколько сезонов.

Мне кажется, для неe сейчас главное – закрепиться как судье на VAR. Это достижимо уже сейчас.

  • В августе 2021 года Пустовойтова работала на финале женской Олимпиады в Токио.
  • Пустовойтова заняла 2-е место в рейтинге судей-женщин по версии IFFHS.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Еще по теме:
Арбитр Пустовойтова теперь работает в Саудовской Аравии
Пустовойтова прокомментировала непопадание в список судей на женский ЧМ-2023
Россиянка Пустовойтова не попала в список судей на женский ЧМ-2023
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Пустовойтова Анастасия
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1651665585
гендерная толерантность не в пи.ду за что нас и не любят в европе ---------смех в зале
Ответить
portero
1651670731
Пусьб на ВАРе сидит, может там без косяков будет работать, уже хорошо... а на поле х.з. как получится...
Ответить
paracetamol
1651676350
Гнать дуру поганой метлой в бабскую лигу!
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
4
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
32
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
1
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+