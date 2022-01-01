Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

Глава департамента судейства РФС: «Пустовойтова еще очень мало работала главным судьей в ФНЛ для приглашения в РПЛ»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался об арбитре Анастасии Пустовойтовой.

– Пустовойтова – мимо женского Евро-2022. Вы с ней общались?

– Да. Это болезненно. Особенно, потому что Настя находится на самой вершине. Олимпиада и всe остальное было здорово. Ну что ж… У неe в России, в отличие от Карасeва, есть свои вершины, которых она ещe не достигла. Она работает в ФНЛ и на VAR в РПЛ.

– Недавно многие заговорили о необходимости дать Пустовойтовой работать в РПЛ главным арбитром.

— Нет никаких ограничений по привлечению девушек в РПЛ. При этом Настя в ФНЛ работала главным судьeй ещe очень мало. А нужно два-три сезона и большое количество матчей. В какой-то степени она заложница своего успеха, так как все хотят уже сейчас еe видеть в РПЛ.

– В каком плане?

– То обучение VAR, то Олимпиада – отсюда пока не такой большой опыт в ФНЛ. Прямо сейчас отправлять Настю в РПЛ было бы неправильно и по отношению к мужчинам, которые стабильнее работали в ФНЛ несколько сезонов.

Мне кажется, для неe сейчас главное – закрепиться как судье на VAR. Это достижимо уже сейчас.

  • В августе 2021 года Пустовойтова работала на финале женской Олимпиады в Токио.
  • Пустовойтова заняла 2-е место в рейтинге судей-женщин по версии IFFHS.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Пустовойтова: «Буду судить назло всем врагам! Женщины уже на равных с мужчинами» 2
Зарема: «В мужском футболе не хватает грамотных арбитров. Предлагаю разрешить судить женщинам» 11
Пустовойтова – о непопадании на женский Евро-2022: «Моя мечта лопнула, бах, и все!» 3
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:56
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1898

    Беспонтий 59 минут назад

    гендерная толерантность не в пи.ду
    за что нас и не любят в европе


    ---------смех в зале

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11