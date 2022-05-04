Глава департамента судейства РФС: «Пустовойтова еще очень мало работала главным судьей в ФНЛ для приглашения в РПЛ»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался об арбитре Анастасии Пустовойтовой.

– Пустовойтова – мимо женского Евро-2022. Вы с ней общались?

– Да. Это болезненно. Особенно, потому что Настя находится на самой вершине. Олимпиада и всe остальное было здорово. Ну что ж… У неe в России, в отличие от Карасeва, есть свои вершины, которых она ещe не достигла. Она работает в ФНЛ и на VAR в РПЛ.

– Недавно многие заговорили о необходимости дать Пустовойтовой работать в РПЛ главным арбитром.

— Нет никаких ограничений по привлечению девушек в РПЛ. При этом Настя в ФНЛ работала главным судьeй ещe очень мало. А нужно два-три сезона и большое количество матчей. В какой-то степени она заложница своего успеха, так как все хотят уже сейчас еe видеть в РПЛ.

– В каком плане?

– То обучение VAR, то Олимпиада – отсюда пока не такой большой опыт в ФНЛ. Прямо сейчас отправлять Настю в РПЛ было бы неправильно и по отношению к мужчинам, которые стабильнее работали в ФНЛ несколько сезонов.

Мне кажется, для неe сейчас главное – закрепиться как судье на VAR. Это достижимо уже сейчас.

В августе 2021 года Пустовойтова работала на финале женской Олимпиады в Токио.

Пустовойтова заняла 2-е место в рейтинге судей-женщин по версии IFFHS.

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