Аршавин: «Я рад, что гегемония «Зенита» есть. «Бавария» и «Ювентус» – хороший пример для клуба»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, работающий в структуре клуба, высказался о гегемонии команды в РПЛ.

— После четвертого подряд чемпионства «Зенита» еще больше заговорили о гегемонии «Зенита». Сергей Семак в свою очередь сказал: это еще не она, но мы к этому стремимся. Ваше мнение на этот счет?

— Я, безусловно, рад, что гегемония есть. Клуб работает, в Петербурге все счастливы. Само собой, уступать своего места мы не хотим.

К слову, во многих других чемпионатах, в том числе ведущих — похожая картина. «Бавария» в Германии, до этого «Юве» — в Италии. Это хороший пример для «Зенита». И ничего страшного для него в этом нет. Но другим российским клубам стоит задуматься, что надо изменить, чтобы составить «Зениту» конкуренцию.

— Ложка дегтя в этом сезоне — это Кубок России?

— «Зенит», конечно, уже приучил всех к победам, но ничего страшного в данном случае нет. Когда-то и осечки должны случаться. Они и будут.

Но в данном случае за эту кубковую игру, после которой «Зенит» выбыл из турнира, надо похвалить «Аланию». У нее есть свой почерк и она его не испугалась. В итоге в данной конкретной игре «Алания» оказалась более удачливой.

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