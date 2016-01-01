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Аршавин: «Я рад, что гегемония «Зенита» есть. «Бавария» и «Ювентус» – хороший пример для клуба»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, работающий в структуре клуба, высказался о гегемонии команды в РПЛ.

— После четвертого подряд чемпионства «Зенита» еще больше заговорили о гегемонии «Зенита». Сергей Семак в свою очередь сказал: это еще не она, но мы к этому стремимся. Ваше мнение на этот счет?

— Я, безусловно, рад, что гегемония есть. Клуб работает, в Петербурге все счастливы. Само собой, уступать своего места мы не хотим.

К слову, во многих других чемпионатах, в том числе ведущих — похожая картина. «Бавария» в Германии, до этого «Юве» — в Италии. Это хороший пример для «Зенита». И ничего страшного для него в этом нет. Но другим российским клубам стоит задуматься, что надо изменить, чтобы составить «Зениту» конкуренцию.

— Ложка дегтя в этом сезоне — это Кубок России?

— «Зенит», конечно, уже приучил всех к победам, но ничего страшного в данном случае нет. Когда-то и осечки должны случаться. Они и будут.

Но в данном случае за эту кубковую игру, после которой «Зенит» выбыл из турнира, надо похвалить «Аланию». У нее есть свой почерк и она его не испугалась. В итоге в данной конкретной игре «Алания» оказалась более удачливой.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +590

    111ax 32 минуты назад

    только в еврокубках вы сосёте

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    Рейтинг: +13354

    Fusballer 37 минут назад

    Длительная гегемония - это нехорошо. Для любого чемпионата.

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    Рейтинг: +2784

    Enter2006 39 минут назад

    Придурок, который ради денег и проститутки предал свою семью, чмо, иди-ка ты накуй!

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    Рейтинг: +13354

    Fusballer 39 минут назад

    Ну сравнил)) Скорее ближе к Мяльмё Зенит сейчас.

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