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Радимов: «Урал» – фаворит матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от игры 28-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком».

«Спартак» против «Урала» в гостях без Жиго, Джикии и Мартинса? Скажу парадоксальную вещь, в матче «Урала» и «Спартака» фаворит – «Урал». По игре. Думаю, большинство со мной согласится», – сказал Радимов.

  • «Урал» примет «Спартак» 7 мая в 14:00 мск.
  • Команды идут на 14-м и 10-м месте в РПЛ соответственно.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +13702

    NewLife 33 минуты назад

    С тобой согласится только терюшков и прочие придурки.

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    Рейтинг: +10119

    Alekxei Z. 42 минуты назад

    Что тут сказать , СПЕЦИАЛИСТ !!!!
    А у Тани Булановой кто сейчас фаворит ?

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