Радимов: «Урал» – фаворит матча со «Спартаком»

С тобой согласится только терюшков и прочие придурки.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от игры 28-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком».
«Спартак» против «Урала» в гостях без Жиго, Джикии и Мартинса? Скажу парадоксальную вещь, в матче «Урала» и «Спартака» фаворит – «Урал». По игре. Думаю, большинство со мной согласится», – сказал Радимов.
- «Урал» примет «Спартак» 7 мая в 14:00 мск.
- Команды идут на 14-м и 10-м месте в РПЛ соответственно.
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