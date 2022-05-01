Мирзов: «Я должен был выйти в старте против «Уфы». Все поменялось в раздевалке»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что должен был сыграть с первых минут в матче против «Уфы» (1:1).

«Спросите у тренера, почему я не вышел. Они все объясняют, почему я не вышел.

Я готов был играть, я должен был выйти в стартовом составе против «Уфы». Все поменялось. Прямо в раздевалке», – сказал Мирзов.

Мирзов вышел на замену на 72-й минуте матча.

В этом сезоне он провел 18 игр в РПЛ, в которых забил 2 гола.

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