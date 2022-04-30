Отец Агаларова: «У Гамида есть желание поменять клуб»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал будущее своего сына.
«У Гамида есть желание поменять клуб. Однако у него в данное время действующий контракт.
Любой парень хочет играть в хорошем и сильном чемпионате. У нас был разговор с Шамилем Газизовым, и на данный момент есть понимание», – сказал Агаларов-старший.
- В этом сезоне РПЛ форвард «Уфы» забил 17 голов в 25 матчах.
- Он лучший бомбардир лиги.
- Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.
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Источник: «Чемпионат»