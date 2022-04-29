Матюнин прошел проверку на полиграфе. Он ответил на все вопросы («Матч ТВ»)

Полиграф обмануть - нефиг делать. Кто в ментовке работал поймут)
Арбитр Алексей Матюнин прошел проверку на полиграфе.
- Матюнина вызвали на детектор лжи в РФС по итогам матча «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).
- ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.
- Помимо Матюнина проверку на полиграфе должен пройти его VAR-ассистент Павел Шадыханов.
По информации «Матч ТВ», 40-летний москвич ответил на все вопросы. Результаты проверки ожидаются на следующей неделе.
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