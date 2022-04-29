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Матюнин прошел проверку на полиграфе. Он ответил на все вопросы («Матч ТВ»)

Арбитр Алексей Матюнин прошел проверку на полиграфе.

По информации «Матч ТВ», 40-летний москвич ответил на все вопросы. Результаты проверки ожидаются на следующей неделе.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Матч ТВ»

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29.04.2022 22:15
Комментарии3
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    Рейтинг: +250

    Dos_Santos 1 минуту назад

    Полиграф обмануть - нефиг делать. Кто в ментовке работал поймут)

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    Рейтинг: +16011

    paracetamol 10 минут назад

    Спрашивали сколько взял и почему с кем надо не поделился.

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    Рейтинг: +49541

    MaxRnD 1 час назад

    Всех сдал ?

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