Матюнин прошел проверку на полиграфе. Он ответил на все вопросы («Матч ТВ»)

Арбитр Алексей Матюнин прошел проверку на полиграфе.

Матюнина вызвали на детектор лжи в РФС по итогам матча «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

Помимо Матюнина проверку на полиграфе должен пройти его VAR-ассистент Павел Шадыханов.

По информации «Матч ТВ», 40-летний москвич ответил на все вопросы. Результаты проверки ожидаются на следующей неделе.

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