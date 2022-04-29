Салах и Мане забили в дуэте в ЛЧ семь голов. Это рекорд для английских клубов

На этой неделе игроки «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане забили седьмой совместный гол (один пасовал другому) в Лиге чемпионов. Дуэт повторил рекорд для английских клубов по голам в турнире в дуэте.

Столько же мячей забили связки Салах – Роберто Фирмино и Уэйн Руни – Райан Гиггз.

«Ливерпуль» в 1-м полуфинальном матче победил «Вильярреал» (2:0).

Салах и Мане выигрывали ЛЧ с «Ливерпулем» 3 года назад.

Финал этого сезона состоится в Париже.

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