Тен Хаг попросил «МЮ» не отвлекать его от работы в «Аяксе»

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг провел беседу с руководством английского клуба.

Голландский специалист попросил не отвлекать его от работы в «Аяксе», который борется с ПСВ за чемпионство в Эредивизие.

Тен Хаг хочет, чтобы его не беспокоили как минимум за 48 часов до матчей.

Тренер заключил с «МЮ» контракт по схеме «3+1».

Он возглавит команду по окончании этого сезона.

«Аякс» лидирует в чемпионате Нидерландов, набрав 75 очков в 30 турах.

ПСВ идет на 2-м месте в лиге с 71 баллом.

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