Тренер «Оренбурга»: «Нравятся Шитов и Оганесян из «Спартака-2», но сейчас мало шансов их взять»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что клуб заинтересован в игроках «Спартака» Владиславе Шитове и Степане Оганесяне.

– Кто вам нравится в ФНЛ?

– У меня есть Титков и Миронов, мы постепенно подтягиваем Васильева – очень интересные ребята.

Если про другие клубы, то мне очень нравится Влад Шитов и Степан Оганесян из «Спартака-2». Мы хотели бы с ними поработать, но, думаю, что сейчас шансов их взять мало. В текущем состоянии неопределенности большие клубы не хотят отпускать никого, ведь есть риск, что легионеры уйдут.

Еще год назад я хотел привезти к нам Литвинова и Игнатова, но мы остались в ФНЛ, и «Спартаку» было неинтересно с нами говорить. Повторюсь, в России очень много талантливых игроков.

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