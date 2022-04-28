«Вильярреал» в матче с «Ливерпулем» повторил антирекорд полуфинала Лиги чемпионов по ударам

«Вильярреал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2) нанес один удар по воротам и ни одного в створ. Это минимальные показатели в истории полуфинала турнира.

Испанцы повторили антирекорд «Интера», который в сезоне-2009/10 в полуфинале против «Барселоны» также нанес один удар по воротам и ни одного в створ.

«Интер» ту Лигу чемпионов выиграл.

В последних 3 матчах Лиги чемпионов «Вильярреал» пробил в створ 2 раза.

Ответный матч «Вильярреала» и «Ливерпуля» состоится 3 мая.

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