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«Ливерпуль» – «Вильярреал»: англичане ни разу не проиграли на «Энфилде» в полуфинале Лиги чемпионов

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом». Англичане ни разу не проигрывали на «Энфилд Роуд» на этой стадии турнира.

Всего «Ливерпуль» провел на «Энфилде» 11 полуфинальных игр Лиги чемпионов: девять побед и две ничьи.

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Источник: Бомбардир.ру

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