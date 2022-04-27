«Ливерпуль» – «Вильярреал»: англичане ни разу не проиграли на «Энфилде» в полуфинале Лиги чемпионов

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом». Англичане ни разу не проигрывали на «Энфилд Роуд» на этой стадии турнира.

Всего «Ливерпуль» провел на «Энфилде» 11 полуфинальных игр Лиги чемпионов: девять побед и две ничьи.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Англии.

«Вильярреал», в отличие от «Ливерпуля», никогда не играл в финале Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» последний раз выигрывал Лигу чемпионов 3 года назад.

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