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Рангник: «С нетерпением жду возможности помочь тен Хагу сделать «Манчестер Юнайтед» топ-клубом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник раскрыл задачу на должности консультанта клуба. Он займет ее по окончании сезона.

«Я с нетерпением жду возможности помочь Эрику тен Хагу и всему клубу добиться лучших результатов в следующем сезоне и изменить весь подход, чтобы «Манчестер Юнайтед» мог стать топ-клубом», – сказал Рангник.

  • Тен Хаг сменит Рангника на посту менеджера летом.
  • Сейчас тен Хаг борется за чемпионство с «Аяксом».
  • «МЮ» отстает от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.

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Источник: твиттер utdreport

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Комментарии3
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    Рейтинг: +62647

    portero 23 минуты назад

    Нафигу Эрику такой соглядатай???

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    Рейтинг: +1136

    Artemka444 1 час назад

    Шутник однако!!!

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    Рейтинг: +73

    Феникс 28 1 час назад

    стать топ-клубом=====Вот прохиндей.Сам ничего не смог, чем он там поможет .Консультант хренов, устроился на теплое место--теперь ни за что не отвечает, но бабки за должность получать будет.)))

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