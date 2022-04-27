Рангник: «С нетерпением жду возможности помочь тен Хагу сделать «Манчестер Юнайтед» топ-клубом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник раскрыл задачу на должности консультанта клуба. Он займет ее по окончании сезона.

«Я с нетерпением жду возможности помочь Эрику тен Хагу и всему клубу добиться лучших результатов в следующем сезоне и изменить весь подход, чтобы «Манчестер Юнайтед» мог стать топ-клубом», – сказал Рангник.

Тен Хаг сменит Рангника на посту менеджера летом.

Сейчас тен Хаг борется за чемпионство с «Аяксом».

«МЮ» отстает от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.

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