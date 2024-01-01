Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

«Ливерпуль» может перехватить Чуамени у «Реала». Француз нравится Клоппу

«Ливерпуль» поборется за полузащитника «Монако» и сборной Франции Орельена Чуамени с «Реалом».

По информации Foot Mercato, мадридский клуб остается основным претендентом на игрока, однако в переговоры с его окружением вступил «Ливерпуль». Игра Чуамени нравится главному тренеру английского клуба Юргену Клоппу.

Для футболиста оба предложения равноценны со спортивной точки зрения, однако «Ливерпуль» предложил более выгодные финансовые условия.

  • В этом сезоне Чуамени забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 47 матчах.
  • Его контракт с «Монако» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 40 миллионов евро.

Тест: назовите все российские клубы

Новости по теме
«Реал» может купить Чуамени за 65 миллионов 1
«Реал» рассчитывает летом подписать Мбаппе, Холанда, Чуамени и Гнабри 1
На Чуамени претендуют пять клубов. Договоренности с «Реалом» у игрока нет
Источник: Foot Mercato

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:28
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11