«Ливерпуль» может перехватить Чуамени у «Реала». Француз нравится Клоппу

«Ливерпуль» поборется за полузащитника «Монако» и сборной Франции Орельена Чуамени с «Реалом».

По информации Foot Mercato, мадридский клуб остается основным претендентом на игрока, однако в переговоры с его окружением вступил «Ливерпуль». Игра Чуамени нравится главному тренеру английского клуба Юргену Клоппу.

Для футболиста оба предложения равноценны со спортивной точки зрения, однако «Ливерпуль» предложил более выгодные финансовые условия.

В этом сезоне Чуамени забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 47 матчах.

Его контракт с «Монако» действует до 2024 года.

Рыночная стоимость хавбека – 40 миллионов евро.

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