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Миранчук готовится к матчу с «Зенитом» в общей группе «Локомотива»

Полузащитник Антон Миранчук тренируется в общей группе «Локомотива» перед матчем 27-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Как себя чувствует Антон Миранчук? Все в порядке. Он тренируется и готовится в общей группе.

Сможет ли он принять участие в следующем матче? Решение, играть или не играть, принимает только главный тренер», – сказал агент футболиста Вадим Шпинев.

  • В последний раз хавбек выходил на поле 15 августа 2021 года.
  • У Миранчука было воспаление сухожилия из-за отсутствия лечения.
  • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 5 матчах.

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Источник: ТАСС

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