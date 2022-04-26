Фетисов: «С Федуном и Салиховой работать легче, чем с силовиками»

Антон Фетисов сравнил работу в «Спаратке» и «Динамо».

– С Борисом Грызловым я работал три года, с 2003 по 2006 год. Но футбол в моей жизни появился за год до этого.

– И как же?

– Я сотрудничал с одним PR-агентством, и меня позвали в футбольный клуб «Динамо» в качестве пресс-атташе.

– В руководство клуба входили представители силовых структур?

– Да, в центральный совет входят руководители разных силовых ведомств. Борис Грызлов, тогдашний министр МВД, был одним из них. После работы в «Динамо» пришла как раз команда из «Спартака». Инвестор, с которым мы работали, ушел, и мне было предложено продолжить работу на выборах в Госдуму 2003 года.

– С кем работалось легче: с силовиками или с Леонидом Федуном и Заремой Салиховой?

– Конечно, с Федуном и Заремой.

– Почему?

– В «Спартаке» древо принятия решений было максимально коротким. Минимум согласований. А в «Динамо», например было такое: руководство как-то очень долго занималось сносом старой базы и никак не начинало строительство новой.

Я придумал идею: болельщики проведут субботник, помогут в разборе строений и возьмут себе на память сувениры. Такая акция требовала длительного процесса согласования. Там суперконсервативный стиль управления.

Мне кажется, сейчас нечто похожее происходит в «Локомотиве». Могу ошибаться, но, по ощущениям, там нужен миллион согласований, прежде чем пресс-атташе или директор по коммуникациям выйдет и что-то скажет.

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