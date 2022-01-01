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Заболотный: «Не буду болеть против Польши на ЧМ-2022»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о своем отношении к сборной Польши после ситуации с отстранением России от участия в международных соревнованиях.

  • Поляки и россияне должны были сыграть в стыках отбора ЧМ-2022.
  • Польша стала инициатором исключения России из турнира.

«Конечно, буду смотреть чемпионат мира. Нет ли обиды, что всe так произошло? Наверное, от меня ничего не зависит. Я живу, как льeтся жизнь.

Обида? Может быть, а может быть, нет. Против сборной Польши болеть не буду», – сказал Заболотный.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +13254

    Fusballer 2 часа назад

    Да не будет никакого чемпионата мира.

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    Рейтинг: +7109

    vladik12 > Fusballer 2 часа назад

    Спуяли баня сгорела? Вы пьяный?

    0
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    Рейтинг: +2437

    acor94 > Fusballer 1 час назад

    Всё верно. Какой же это чемпионат Мира, если не участвуют одни из самых крупных стран (по размеру или по населению) Россия Индия и Китай.
    Чемпионат ФИФА какой-то, а не мира...

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    Рейтинг: +22

    Miru mir > Fusballer 30 минут назад

    А что будет ? Выжженая планета Земля после ядерной ***** ? А то ведь кое кто намекал ----они сдохнут, а мы в рай.

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