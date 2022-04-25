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Заболотный: «Не буду болеть против Польши на ЧМ-2022»

25 апреля 2022, 11:30
7

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о своем отношении к сборной Польши после ситуации с отстранением России от участия в международных соревнованиях.

  • Поляки и россияне должны были сыграть в стыках отбора ЧМ-2022.
  • Польша стала инициатором исключения России из турнира.

«Конечно, буду смотреть чемпионат мира. Нет ли обиды, что всe так произошло? Наверное, от меня ничего не зависит. Я живу, как льeтся жизнь.

Обида? Может быть, а может быть, нет. Против сборной Польши болеть не буду», – сказал Заболотный.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Польша Заболотный Антон
Комментарии (7)
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Fusballer
1650876957
Да не будет никакого чемпионата мира.
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Снег
1650886470
Источник: «Чемпионат» - глупеет всё больше. Никому не интересный футболист что-то говорит о Польше, никому не нужной. На хрена такие глупости в эфире?
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Форвард 79
1650896523
Да на этом чемпе вообще не за кого болеть не стоит Я вообще его не то что болет и просто смотреть не буду Для меня он не легетимный, так как в нем был грубо нарушен спортивный принцип
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Беспонтий
1650901149
философия необычная по нынешнему времени никогда не встречай человека по одёжке просто уважай по уму удивил красавец
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