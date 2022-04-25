Заболотный: «Не буду болеть против Польши на ЧМ-2022»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о своем отношении к сборной Польши после ситуации с отстранением России от участия в международных соревнованиях.
- Поляки и россияне должны были сыграть в стыках отбора ЧМ-2022.
- Польша стала инициатором исключения России из турнира.
«Конечно, буду смотреть чемпионат мира. Нет ли обиды, что всe так произошло? Наверное, от меня ничего не зависит. Я живу, как льeтся жизнь.
Обида? Может быть, а может быть, нет. Против сборной Польши болеть не буду», – сказал Заболотный.
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Источник: «Чемпионат»