Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?
2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста

Рангник даст тен Хагу отрицательную характеристику на каждого игрока «Манчестер Юнайтед» (Mirror)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подготовил отрицательную характеристику на всех игроков первой команды. Негативные досье будут переданы преемнику немца Эрику тен Хагу.

Нидерландец примет «Манчестер Юнайтед» летом.

  • «МЮ» на 6 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.
  • До «МЮ» немец работал в «Локомотиве».
  • Тен Хаг сейчас борется с «Аяксом» за очередное чемпионство.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Далот: «Манчестер Юнайтед» принадлежит Лиге чемпионов»
Рюдигер отказал «Манчестер Юнайтед» из уважения к «Челси» и перейдет в «Реал» (Кристиан Фальк) 2
Мактоминей: «В последнее время «Манчестер Юнайтед» недостаточно хорош в базовых вещах»
Источник: Mirror

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:56
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +13569

    Skull_Boy 15 минут назад

    В МЮ, как и в Спартака, дохера советчиков и крутых гениев в руководстве, а в итоге подписывают шныря, который не подходит, как по стилю и тем более не нужного тренеру игрока

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +62540

    portero 16 минут назад

    Все виноваты, а немец крутой профи....

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +956

    mama1991 19 минут назад

    если раньше мю, бавария, реал, милан, барса могли купить кого угодно, и все топ футболисты рвались в эти команды, то сегодня практически любой клуб из первой шестерки топ трех чемпионатов могут купить и переманить кого угодно, в этих условиях грандам стало тяжелее строить команды, а ждать не хотят, эмблема давит, но времена изменились, сегодня возможности многих владельцев сильней эмблемы. вот и имеем что имеем. гранды в лихорадке который год

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +851

    Лфшт 1 час назад

    Ну да, сам всё пересрал, а другие виноваты. Ну дураку ж понятно, что если человек 5 лет не тренировал, то он обосрется. Всем было ясно, кроме руководства. И Тен Хаг обосрется, потому им результат нужен за год. А команду надо строить минимум 3

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11