Рангник даст тен Хагу отрицательную характеристику на каждого игрока «Манчестер Юнайтед» (Mirror)

В МЮ, как и в Спартака, дохера советчиков и крутых гениев в руководстве, а в итоге подписывают шныря, который не подходит, как по стилю и тем более не нужного тренеру игрока
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подготовил отрицательную характеристику на всех игроков первой команды. Негативные досье будут переданы преемнику немца Эрику тен Хагу.
Нидерландец примет «Манчестер Юнайтед» летом.
- «МЮ» на 6 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.
- До «МЮ» немец работал в «Локомотиве».
- Тен Хаг сейчас борется с «Аяксом» за очередное чемпионство.
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