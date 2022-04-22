Рангник – о тен Хаге в «Манчестер Юнайтед»: «Отличный выбор»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал решение клуба пригласить Эрика тен Хага.

«Уверен, что с полноценной предсезонкой и возможностью сформировать штаб и состав под себя, мы увидим другую команду с прогрессом в игре.

Я знал, что Эрик был одним из кандидатов, и сказал руководству, что это хороший вариант, с учетом того, что я видел и слышал о нем. Считаю тен Хага отличным выбором», – сказал Рангник.

Тен Хаг заключил с «МЮ» контракт по схеме «3+1».

Он возглавит команду по окончании этого сезона.

Новый тренер «Юнайтед» получит 120 миллионов фунтов на летние трансферы.

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