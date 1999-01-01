Рангник – о тен Хаге в «Манчестер Юнайтед»: «Отличный выбор»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал решение клуба пригласить Эрика тен Хага.
«Уверен, что с полноценной предсезонкой и возможностью сформировать штаб и состав под себя, мы увидим другую команду с прогрессом в игре.
Я знал, что Эрик был одним из кандидатов, и сказал руководству, что это хороший вариант, с учетом того, что я видел и слышал о нем. Считаю тен Хага отличным выбором», – сказал Рангник.
- Тен Хаг заключил с «МЮ» контракт по схеме «3+1».
- Он возглавит команду по окончании этого сезона.
- Новый тренер «Юнайтед» получит 120 миллионов фунтов на летние трансферы.
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.