Каррера: «Думаю, что в финале Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался после победы команды над ЦСКА (1:0) в 1/4 финала Кубка России.

«Поздравляю «Спартак» с такой важной победой в дерби! Теперь нужно смотреть вперeд и попытаться выиграть кубок. Думаю, что в финале против «Спартака» сыграет «Динамо».

Такое дерби не может не пройти бесследно. Игра против ЦСКА придаст храбрости и повысит самооценку как игроков, так и тренерского штаба на весь остаток сезона!» – считает Каррера.