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Каррера: «Думаю, что в финале Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался после победы команды над ЦСКА (1:0) в 1/4 финала Кубка России.

«Поздравляю «Спартак» с такой важной победой в дерби! Теперь нужно смотреть вперeд и попытаться выиграть кубок. Думаю, что в финале против «Спартака» сыграет «Динамо».

Такое дерби не может не пройти бесследно. Игра против ЦСКА придаст храбрости и повысит самооценку как игроков, так и тренерского штаба на весь остаток сезона!» – считает Каррера.

  • Помимо «Спартака» и «Динамо», полуфиналистами Кубка стали «Енисей» и «Алания».
  • Жеребьевка 1/2 финала турнира состоится сегодня в 20:55 мск.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 09:40
Комментарии1
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    Рейтинг: +14401

    ilichkadr 38 минут назад

    Каррера уже начинает догонять Петржелу.

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