«Манчестер Юнайтед» объявит о назначении тен Хага в субботу. Игрокам уже сообщили (Mirror)

«Манчестер Юнайтед» определился с новым главным тренером. Им станет нынешний тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. О назначении должны объявить в субботу 23 апреля.

Футболистам уже сообщили, что команду по окончании сезона примет тен Хаг.