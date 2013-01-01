Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
3 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?

«Манчестер Юнайтед» объявит о назначении тен Хага в субботу. Игрокам уже сообщили (Mirror)

«Манчестер Юнайтед» определился с новым главным тренером. Им станет нынешний тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. О назначении должны объявить в субботу 23 апреля.

Футболистам уже сообщили, что команду по окончании сезона примет тен Хаг.

  • «МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.
  • Команда занимает 6-е место в АПЛ.
  • Тен Хаг всю карьеру тренирует на родине, за исключением 2013-2015 годов, когда он уходил в дубль «Баварии».

Новости по теме
Роналду вернулся к тренировкам спустя два дня после смерти новорожденного сына 3
Главный скаут «МЮ» покинет клуб после 17 лет работы 2
«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Торреса из «Вильярреала»
Источник: Mirror

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:34
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +822

    inzek 1 час назад

    извиняюсь, но Ральф второй раз за год о6о-срался! конец карьере в топ клубах, там такого не прощают

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11