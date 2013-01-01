«Манчестер Юнайтед» объявит о назначении тен Хага в субботу. Игрокам уже сообщили (Mirror)

извиняюсь, но Ральф второй раз за год о6о-срался! конец карьере в топ клубах, там такого не прощают
«Манчестер Юнайтед» определился с новым главным тренером. Им станет нынешний тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. О назначении должны объявить в субботу 23 апреля.
Футболистам уже сообщили, что команду по окончании сезона примет тен Хаг.
- «МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.
- Команда занимает 6-е место в АПЛ.
- Тен Хаг всю карьеру тренирует на родине, за исключением 2013-2015 годов, когда он уходил в дубль «Баварии».