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«Нехорошо, когда такая информация выходит. Будем разбираться». Джикия прокомментировал обещание Бакаеву 2 миллионов рублей

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, правда ли, что он обещал полузащитнику Зелимхану Бакаеву 2 миллиона рублей в случае хет-трика в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0). Тот ограничился одним мячом с пенальти.

«Я обещал Бакаеву 2 миллиона рублей за хет-трик? Откуда у вас такие подробности, интересно. Дима Шнякин? А у него откуда такие подробности? Будем разбираться, кто в раздевалке много разговаривает. Нехорошо, когда такая информация выходит из зала теории», – сказал Джикия.

  • «Спартак» победил на «ВЭБ Арене» впервые за 5 лет.
  • Джикия признан лучшим игроком матча.
  • Жеребьевка полуфинала состоится сегодня.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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