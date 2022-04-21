«Нехорошо, когда такая информация выходит. Будем разбираться». Джикия прокомментировал обещание Бакаеву 2 миллионов рублей

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, правда ли, что он обещал полузащитнику Зелимхану Бакаеву 2 миллиона рублей в случае хет-трика в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0). Тот ограничился одним мячом с пенальти.

«Я обещал Бакаеву 2 миллиона рублей за хет-трик? Откуда у вас такие подробности, интересно. Дима Шнякин? А у него откуда такие подробности? Будем разбираться, кто в раздевалке много разговаривает. Нехорошо, когда такая информация выходит из зала теории», – сказал Джикия.