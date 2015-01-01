Холанд согласился перейти в «Манчестер Сити» (The Athletic)

потому что холанд это попса, как и эти клубишки... вот он и смотрел в сторону парижа и сити.... ничего удивительного....
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд собирается продолжить карьеру в АПЛ.
21-летний норвежец уже дал согласие на переход в «Манчестер Сити».
Теперь английскому клубу нужно договориться с «Боруссией» и агентом футболиста Мино Райолой.
- Сообщалось, что Холанд будет зарабатывать в «Сити» 500 тысяч фунтов в неделю.
- Трансфер форварда может обойтись в 145 миллионов евро.