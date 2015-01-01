Холанд согласился перейти в «Манчестер Сити» (The Athletic)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд собирается продолжить карьеру в АПЛ.

21-летний норвежец уже дал согласие на переход в «Манчестер Сити».

Теперь английскому клубу нужно договориться с «Боруссией» и агентом футболиста Мино Райолой.