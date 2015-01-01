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Холанд согласился перейти в «Манчестер Сити» (The Athletic)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд собирается продолжить карьеру в АПЛ.

21-летний норвежец уже дал согласие на переход в «Манчестер Сити».

Теперь английскому клубу нужно договориться с «Боруссией» и агентом футболиста Мино Райолой.

  • Сообщалось, что Холанд будет зарабатывать в «Сити» 500 тысяч фунтов в неделю.
  • Трансфер форварда может обойтись в 145 миллионов евро.

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Источник: The Athletic

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Комментарии1
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    Рейтинг: +948

    mama1991 7 минут назад

    потому что холанд это попса, как и эти клубишки... вот он и смотрел в сторону парижа и сити.... ничего удивительного....

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