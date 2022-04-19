Рангник: «МЮ» нужно усилить все позиции, кроме вратарской»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает, что команде требуется серьезное обновление состава.

«Я уже сказал руководству имена футболистов, которые могут быть интересны «МЮ», вне зависимости от схемы, стиля и нового тренера.

Но вообще команде необходима перестройка, трех-четырех новичков будет мало. Нам нужно улучшить все позиции, кроме вратарской», – сказал Рангник.