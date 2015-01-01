Рангник: «МЮ» нужно усилить все позиции, кроме вратарской»

Видать главная это тренерская...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает, что команде требуется серьезное обновление состава.
«Я уже сказал руководству имена футболистов, которые могут быть интересны «МЮ», вне зависимости от схемы, стиля и нового тренера.
Но вообще команде необходима перестройка, трех-четырех новичков будет мало. Нам нужно улучшить все позиции, кроме вратарской», – сказал Рангник.
- «Юнайтед» занимает 5-е место в АПЛ.
- Новым тренером команды, скорее всего, станет Эрик тен Хаг.