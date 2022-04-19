Моуринью – о судействе в матче с «Наполи»: «Мне было стыдно находиться у бровки»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал работу арбитра Марко Ди Белло в матче 33-го тура Серии А против «Наполи» (1:1).

«Нам казалось невозможным выиграть этот матч. Не хочу говорить слишком много, но господин Ди Паоло, не говоря уже о Ди Белло… Иногда мне было стыдно находиться у бровки.

Дзаноли нужно было удалять. В любой лиге мира ему показали бы вторую желтую в первом тайме. Во-вторых, не дали пенальти на Дзаньоло. Вратарь был первым на мяче, но Дзаньоло был рядом и его снесли.

Было еще много эпизодов, но я остановлюсь», – сказал Моуринью.