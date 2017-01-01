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Моуринью – о судействе в матче с «Наполи»: «Мне было стыдно находиться у бровки»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал работу арбитра Марко Ди Белло в матче 33-го тура Серии А против «Наполи» (1:1).

«Нам казалось невозможным выиграть этот матч. Не хочу говорить слишком много, но господин Ди Паоло, не говоря уже о Ди Белло… Иногда мне было стыдно находиться у бровки.

Дзаноли нужно было удалять. В любой лиге мира ему показали бы вторую желтую в первом тайме. Во-вторых, не дали пенальти на Дзаньоло. Вратарь был первым на мяче, но Дзаньоло был рядом и его снесли.

Было еще много эпизодов, но я остановлюсь», – сказал Моуринью.

  • Римляне не проигрывают в лиге с 9 января.
  • Серия без поражений – 12 матчей
  • Команда идет на 5-м месте в таблице Серии А.

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Источник: Football Italia

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