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Терехов – о поражении России от Хорватии: «Если бы просто выходили играть, результат мог быть другой»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал о проблемах российского футбола.

– Карпин сказал, что Россия проиграла Хорватии из-за психологии: игроки испугались. Тоже так думаете?

– Все, кого вы спросите, скажут, что не боятся при выходе на поле. Но когда начинается игра, все становится видно. На нас давила ответственность, хотели решить задачу.

Возможно, в этом наша беда: мы слишком ответственно подходим к результату. Если бы просто выходили играть, результат мог быть другой. Может быть, это не страх, но переживания. По щелчку пальцев этот настрой не изменить, нужно время. Возможно, должно пройти поколение.

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Источник: Sports.ru

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