Форвард «Спартака» Оганесян – об интересе «Динамо»: «Это слухи»

Нападающий «Спартака» Степан Оганесян отреагировал на трансферные слухи о нем.

– О вашем будущем много слухов. Зимой вы могли уйти в «Оренбург», сейчас говорят о «Динамо» и «Нижнем». Что тут правда?

– Зимой мог уйти в «Оренбург», это правда. Но не договорились. Вопрос не решили.

– Вы бы хотели зимой уйти и поиграть в команде, которая ставит задачу выхода в РПЛ?

– Все было под конец трансферного окна, под конец сборов. Мое игровое время было бы не гарантировано. Мне сейчас нужно больше играть.

– Слухи про «Динамо» – что это такое?

– Слухи. До меня информация (об интересе) не доходила. Прочитал только в интернете.