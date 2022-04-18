Форвард «Спартака» Оганесян – об интересе «Динамо»: «Это слухи»

Нападающий «Спартака» Степан Оганесян отреагировал на трансферные слухи о нем.
– О вашем будущем много слухов. Зимой вы могли уйти в «Оренбург», сейчас говорят о «Динамо» и «Нижнем». Что тут правда?
– Зимой мог уйти в «Оренбург», это правда. Но не договорились. Вопрос не решили.
– Вы бы хотели зимой уйти и поиграть в команде, которая ставит задачу выхода в РПЛ?
– Все было под конец трансферного окна, под конец сборов. Мое игровое время было бы не гарантировано. Мне сейчас нужно больше играть.
– Слухи про «Динамо» – что это такое?
– Слухи. До меня информация (об интересе) не доходила. Прочитал только в интернете.
- Оганесян провел 2 матча за основу «Спартака».
- Его контракт с клубом действует до 2024 года.
Источник: «РБ Спорт»