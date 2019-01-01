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Форвард «Спартака» Оганесян – об интересе «Динамо»: «Это слухи»

Нападающий «Спартака» Степан Оганесян отреагировал на трансферные слухи о нем.

– О вашем будущем много слухов. Зимой вы могли уйти в «Оренбург», сейчас говорят о «Динамо» и «Нижнем». Что тут правда?

– Зимой мог уйти в «Оренбург», это правда. Но не договорились. Вопрос не решили.

– Вы бы хотели зимой уйти и поиграть в команде, которая ставит задачу выхода в РПЛ?

– Все было под конец трансферного окна, под конец сборов. Мое игровое время было бы не гарантировано. Мне сейчас нужно больше играть.

Слухи про «Динамо» – что это такое?

– Слухи. До меня информация (об интересе) не доходила. Прочитал только в интернете.

  • Оганесян провел 2 матча за основу «Спартака».
  • Его контракт с клубом действует до 2024 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +388

    SLADE2019 54 минуты назад

    Самое время дать ему возможность показать себя в первой команде. Не думаю, что он намного хуже Игнатова и пр. Если хуже, то и в Динамо ему делать нечего.

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