«Динамо» интересуется Оганесяном из «Спартака». Скауты просматривали его на матчах ФНЛ

«Динамо» и ряд других клубов РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Спартака» Степану Оганесяну.
По информации «Матч ТВ», скауты московского клуба следят за 20-летним хавбеком и приезжают на игры «Спартака-2», чтобы оценить его потенциал. Скорее всего, летом «Динамо» сделает Оганесяну предложение.
Футболистом также интересуются «Ахмат» и «Нижний Новгород». Зимой предложение Оганесяну делал «Оренбург», но его не заинтересовал этот вариант.
- Оганесян провел 31 матч в этом сезоне ФНЛ, забил 6 мячей и отдал 9 голевых передач.
- Он провел два матча за основу «Спартака».
Источник: «Матч ТВ»