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  • «Динамо» интересуется Оганесяном из «Спартака». Скауты просматривали его на матчах ФНЛ

«Динамо» интересуется Оганесяном из «Спартака». Скауты просматривали его на матчах ФНЛ

15 апреля 2022, 11:59
4

«Динамо» и ряд других клубов РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Спартака» Степану Оганесяну.

По информации «Матч ТВ», скауты московского клуба следят за 20-летним хавбеком и приезжают на игры «Спартака-2», чтобы оценить его потенциал. Скорее всего, летом «Динамо» сделает Оганесяну предложение.

Футболистом также интересуются «Ахмат» и «Нижний Новгород». Зимой предложение Оганесяну делал «Оренбург», но его не заинтересовал этот вариант.

  • Оганесян провел 31 матч в этом сезоне ФНЛ, забил 6 мячей и отдал 9 голевых передач.
  • Он провел два матча за основу «Спартака».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ахмат Нижний Новгород Оганесян Степан
Комментарии (4)
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portero
1650013274
В Москве Ахмату ничего не светит...
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Павелий
1650014405
Не отдадим им Стёпу!
Ответить
gor77
1650021313
Странно. Коротко. Московское «Динамо» переносит переговоры с потенциальными новичками на неопределенный срок из-за финансовой неопределенности на следующий сезон. Клуб вел переговоры с потенциальными новичками несколько месяцев. Однако из-за непонимания руководства, каким будет бюджет клуба, переговоры были заморожены на неопределенный срок. Многое будет зависеть от того, попадет ли клуб в зону еврокубков и допустят ли российские команды к участию. Какая сумма будет направлена в бюджет клуба со стороны ВТБ, тоже не известно. Спонсоры клуба не заявляли о своем уходе. - РБК
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zigbert
1650093754
Чтобы сидеть там в глубоком запасе.
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