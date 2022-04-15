«Динамо» интересуется Оганесяном из «Спартака». Скауты просматривали его на матчах ФНЛ

«Динамо» и ряд других клубов РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Спартака» Степану Оганесяну.

По информации «Матч ТВ», скауты московского клуба следят за 20-летним хавбеком и приезжают на игры «Спартака-2», чтобы оценить его потенциал. Скорее всего, летом «Динамо» сделает Оганесяну предложение.

Футболистом также интересуются «Ахмат» и «Нижний Новгород». Зимой предложение Оганесяну делал «Оренбург», но его не заинтересовал этот вариант.