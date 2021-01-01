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«Динамо» интересуется Оганесяном из «Спартака». Скауты просматривали его на матчах ФНЛ

«Динамо» и ряд других клубов РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Спартака» Степану Оганесяну.

По информации «Матч ТВ», скауты московского клуба следят за 20-летним хавбеком и приезжают на игры «Спартака-2», чтобы оценить его потенциал. Скорее всего, летом «Динамо» сделает Оганесяну предложение.

Футболистом также интересуются «Ахмат» и «Нижний Новгород». Зимой предложение Оганесяну делал «Оренбург», но его не заинтересовал этот вариант.

  • Оганесян провел 31 матч в этом сезоне ФНЛ, забил 6 мячей и отдал 9 голевых передач.
  • Он провел два матча за основу «Спартака».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10003

    Alekxei Z. 30 минут назад

    Никто никого не продаст.
    Со следующего сезона возможен вариант , когда команды будут играть исключительно россиянами.

    0
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    Рейтинг: +1663

    gor77 49 минут назад

    Странно.
    Коротко.
    Московское «Динамо» переносит переговоры с потенциальными новичками на неопределенный срок из-за финансовой неопределенности на следующий сезон.
    Клуб вел переговоры с потенциальными новичками несколько месяцев. Однако из-за непонимания руководства, каким будет бюджет клуба, переговоры были заморожены на неопределенный срок.
    Многое будет зависеть от того, попадет ли клуб в зону еврокубков и допустят ли российские команды к участию. Какая сумма будет направлена в бюджет клуба со стороны ВТБ, тоже не известно. Спонсоры клуба не заявляли о своем уходе. - РБК

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    Рейтинг: +5235

    Павелий 2 часа назад

    Не отдадим им Стёпу!

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    Рейтинг: +61819

    portero 3 часа назад

    В Москве Ахмату ничего не светит...

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