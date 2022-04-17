Божович – об 1:2 с «Ростовом»: «С таким судейством трудно было не проиграть»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в 25-м туре РПЛ.

«Неприятное поражение. Справедливым результатом была бы ничья. Обычно поражение – это вина тренера, но с таким судейством трудно было не проиграть.

Со «Спартаком» отменили гол, сейчас нам забили после нарушения. Каждый тур, каждую игру происходят какие-то непонятные вещи. Думаю, что VAR пока оказывается бесполезным», – сказал Божович.