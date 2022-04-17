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Божович – об 1:2 с «Ростовом»: «С таким судейством трудно было не проиграть»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в 25-м туре РПЛ.

«Неприятное поражение. Справедливым результатом была бы ничья. Обычно поражение – это вина тренера, но с таким судейством трудно было не проиграть.

Со «Спартаком» отменили гол, сейчас нам забили после нарушения. Каждый тур, каждую игру происходят какие-то непонятные вещи. Думаю, что VAR пока оказывается бесполезным», – сказал Божович.

  • «Арсенал» идет на последнем месте в РПЛ.
  • Отставание от зоны переходных матчей – 1 очко.
  • Туляки не побеждают 9 матчей подряд.

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Источник: «Первый Тульский»

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17.04.2022 23:21
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