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Николсон: «Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь уходить!»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон заверил, что у него нет мыслей об уходе. Он в команде с зимы.

«Есть ли у меня мысли, чтобы уехать из России сейчас? Я остаюсь в Москве играть за этот клуб. Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь покидать этот клуб!» – сказал Николсон.

  • «Спартак» купил 25-летнего игрока у «Шарлеруа» за 8 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ Николсон провел 7 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.
  • «Спартак» идет в таблице 9-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:19
Комментарии4
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    Рейтинг: +13511

    NewLife 1 час назад

    Это как после сельского подсобного хозяйства переехать в город на непыльную работу в офисе с хорошей зарплатой.

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    Рейтинг: +14321

    ilichkadr 2 часа назад

    Ещё бы не влюбиться? Небось зарплата по сравнению с Шарлеруа на несколько порядков больше. Налоги на физических лиц в Бельгии в 3 раза выше российских. Тут надо лизать и лизать.................

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    Рейтинг: +31187

    VVM1964 > ilichkadr 1 час назад

    А Главное забивать и забивать !!!

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    Рейтинг: +14321

    ilichkadr > VVM1964 33 минуты назад

    Ну, и забивать-то надо. Если всё время лизать, то кой кому и надоест............

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