Николсон: «Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь уходить!»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон заверил, что у него нет мыслей об уходе. Он в команде с зимы.

«Есть ли у меня мысли, чтобы уехать из России сейчас? Я остаюсь в Москве играть за этот клуб. Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь покидать этот клуб!» – сказал Николсон.