Николсон: «Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь уходить!»

Это как после сельского подсобного хозяйства переехать в город на непыльную работу в офисе с хорошей зарплатой.
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон заверил, что у него нет мыслей об уходе. Он в команде с зимы.
«Есть ли у меня мысли, чтобы уехать из России сейчас? Я остаюсь в Москве играть за этот клуб. Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь покидать этот клуб!» – сказал Николсон.
- «Спартак» купил 25-летнего игрока у «Шарлеруа» за 8 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ Николсон провел 7 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.
- «Спартак» идет в таблице 9-м.