Агент: «Несколько недель назад сборная Армении обращалась к Тикнизяну»

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал, что игрок не меняет свой выбор между сборными России и Армении.

«Армения периодически обращается к Наиру, чтобы он играл за их сборную. Последний раз обращались несколько недель назад.

Но у Тикнизяна пока ничего не поменялось в его решении, он настроен играть за сборную России», – сказал агент.