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Агент: «Несколько недель назад сборная Армении обращалась к Тикнизяну»

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал, что игрок не меняет свой выбор между сборными России и Армении.

«Армения периодически обращается к Наиру, чтобы он играл за их сборную. Последний раз обращались несколько недель назад.

Но у Тикнизяна пока ничего не поменялось в его решении, он настроен играть за сборную России», – сказал агент.

  • Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.
  • В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2558

    Ziklop 2 часа назад

    туда ему и дорога в сборную Арарата.

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