Агент: «Несколько недель назад сборная Армении обращалась к Тикнизяну»

туда ему и дорога в сборную Арарата.
Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал, что игрок не меняет свой выбор между сборными России и Армении.
«Армения периодически обращается к Наиру, чтобы он играл за их сборную. Последний раз обращались несколько недель назад.
Но у Тикнизяна пока ничего не поменялось в его решении, он настроен играть за сборную России», – сказал агент.
- Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.
- В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.