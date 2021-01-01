«Слован» в четвертый раз подряд стал чемпионом Словакии

«Слован» сыграл вничью с «Ружомбероком» со счетом 0:0 в матче плей-офф чемпионата Словакии.

Набрав одно очко, команда из Братиславы стала недосягаемой для конкурентов.

«Слован» стал чемпионом Словакии в четвертый раз подряд и в 24-й раз в истории.