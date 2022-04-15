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Клаудиньо: «В России футбол более силовой, физически мощный. В Бразилии – более техничный»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо сравнил РПЛ и чемпионат Бразилии. По его мнению, в Южной Америке преобладает техника.

– Что стало самым трудным для вас в российском чемпионате? Чем он принципиально отличается от бразильского?

– В России футбол очень силовой, физически мощный, в нем больше стыков, и мне нужно было перестроиться с более техничного подхода, который практикуется в Бразилии. Не скажу, что было просто, но сейчас чувствую, что уже полностью освоился. Научился по-новому использовать свои характеристики – ​я ведь не обладаю такой силой и габаритами, как многие соперники, так что пришлось в кратчайшие сроки научиться играть умнее, чтобы помогать команде.

  • Клаудиньо был куплен летом у «Брагантино».
  • У Клаудиньо в сезоне РПЛ 18 матчей, 7 голов, 2 ассиста.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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15.04.2022 22:10
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