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«Зенит» рассматривает Глебова и Черникова в качестве альтернативы Барриосу (Metaratings)

«Зенит» интересуется полузащитником «Ростова» Данилом Глебовым и хавбеком «Краснодара» Александром Черниковым.

По информации Metaratings, клуб из Петербурга попытается приобрести одного из этих игроков в качестве альтернативы Вильмару Барриосу.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в списке интересов клуба не менее 25 российских и иностранных игроков.

  • Глебов провел 25 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
  • У Черникова 2 гола в 20 матчах за «Краснодар».

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Источник: Metaratings

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Комментарии8
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    Рейтинг: +4601

    ySS 36 минут назад

    Барриос, конечно, подразмяк после подписания нового контракта, но его проявленные возможности выше всех в РПЛ.
    Хотя за Глебовым потенциальный рост, на счет Черникова... повременил бы

    0
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    Рейтинг: +249

    Stavr007 45 минут назад

    а что случилось? легионеры собрались летом бежать?

    0
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    Рейтинг: +1325

    Беспонтий 1 час назад

    ура
    давно пора
    и хватит дорожить тут каждым иностранцем
    их поменять легко

    на жопу с пальцем

    0
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    Рейтинг: +341

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    ща человек 70 минимум будут смотреть)))))))

    0
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    Рейтинг: +2403

    acor94 1 час назад

    Обменяем на Оздоева))

    0
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    Рейтинг: +9999

    Alekxei Z. 1 час назад

    Альтернатива та ещё !
    Если и всех бразов подменить россиянами , то замучается Зенит титул брать.
    Уровень упадёт однозначно , но заруба в РПЛ будет классной, непредсказуемой.

    0
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    Рейтинг: +14262

    ilichkadr 1 час назад

    Альтернативы Вильмару Барриосу в нашем чемпионате просто НЕТ!

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    Рейтинг: +16448

    Garrincha58 2 часа назад

    несоразмерная альтернатива

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