«Зенит» рассматривает Глебова и Черникова в качестве альтернативы Барриосу (Metaratings)

«Зенит» интересуется полузащитником «Ростова» Данилом Глебовым и хавбеком «Краснодара» Александром Черниковым.

По информации Metaratings, клуб из Петербурга попытается приобрести одного из этих игроков в качестве альтернативы Вильмару Барриосу.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в списке интересов клуба не менее 25 российских и иностранных игроков.