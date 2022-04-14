«Зенит» рассматривает Глебова и Черникова в качестве альтернативы Барриосу (Metaratings)

«Зенит» интересуется полузащитником «Ростова» Данилом Глебовым и хавбеком «Краснодара» Александром Черниковым.
По информации Metaratings, клуб из Петербурга попытается приобрести одного из этих игроков в качестве альтернативы Вильмару Барриосу.
Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в списке интересов клуба не менее 25 российских и иностранных игроков.
- Глебов провел 25 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
- У Черникова 2 гола в 20 матчах за «Краснодар».
Источник: Metaratings