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  • «Зенит» рассматривает Глебова и Черникова в качестве альтернативы Барриосу (Metaratings)

«Зенит» рассматривает Глебова и Черникова в качестве альтернативы Барриосу (Metaratings)

14 апреля 2022, 14:26
8

«Зенит» интересуется полузащитником «Ростова» Данилом Глебовым и хавбеком «Краснодара» Александром Черниковым.

По информации Metaratings, клуб из Петербурга попытается приобрести одного из этих игроков в качестве альтернативы Вильмару Барриосу.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в списке интересов клуба не менее 25 российских и иностранных игроков.

  • Глебов провел 25 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
  • У Черникова 2 гола в 20 матчах за «Краснодар».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Краснодар Черников Александр Глебов Данил Барриос Вильмар
Комментарии (8)
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Garrincha58
1649936234
несоразмерная альтернатива
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ilichkadr
1649937049
Альтернативы Вильмару Барриосу в нашем чемпионате просто НЕТ!
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acor94
1649937929
Обменяем на Оздоева))
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Беспонтий
1649939352
ура давно пора и хватит дорожить тут каждым иностранцем их поменять легко на жопу с пальцем
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Stavr007
1649940953
а что случилось? легионеры собрались летом бежать?
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ySS
1649941482
Барриос, конечно, подразмяк после подписания нового контракта, но его проявленные возможности выше всех в РПЛ. Хотя за Глебовым потенциальный рост, на счет Черникова... повременил бы
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serglider
1649945945
Если в еврокубки наших не пустят, иностранцы на фиг не нужны в российских клубах! Зеня по любасу возьмет первое место, а там не особо и важно кто какое займет, за исключением зоны вылета и стыковых... А там как всегда будут барахтаться клубы нищеброды с периферии... Так что гуд бай, легеонэрес!
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