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Гендиректор «Зенита»: «В списке интересов клуба не менее 25 россиян и иностранцев. Фамилии не обсуждаются»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать трансферные слухи, касающиеся клуба.

Сообщалось, что петербуржцы летом могут подписать Зелимхана Бакаева («Спартак»), Рифата Жемалетдинова и Дмитрия Баринова (оба – «Локомотив»).

«Процесс не комментируется, только результат. В списке интересов не менее 25 российских и иностранных игроков. Фамилии не обсуждаются», – сказал Медведев.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ после 24 туров.
  • Следующий соперник – «Урал» (16 апреля).

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии13
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    Рейтинг: +1242

    Беспонтий 5 минут назад

    объединить зенит со спартаком
    вот скрытый смысл
    развязка всех событий и интриг

    столетье вместе мы отметим

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    Рейтинг: +9979

    Alekxei Z. 22 минуты назад

    Если все бразы уйдут , то Зеня замучается выигрывать , да без админресурса, да при равных возможностях...
    Уровень наверно упадёт , но интрига на все сто...

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    Рейтинг: +322

    Сделаны из Дерева > Alekxei Z. 18 минут назад

    Да не в бразилах дело!! Их с никакими аргами при манчини тянули за уши,потом газпром не выдержал уволили макаронника,потом арги начали потихоньку валить,поняли что у баклажанов делов нет и не будет++++ заработали,так же и эти ща,год-два и убегут,там система у газпрома своя бабло крутить))))) ЧР они и так будут все под ними схваченно да и сами все видем своими глазами по коробку!!!

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    Рейтинг: +9979

    Alekxei Z. > Сделаны из Дерева 10 минут назад

    Именно бразилы и делают разницу!!!!
    Газпром может себе позволить тратить немеренные деньги на легионеров. Питерские россияне сидят на лавке , даже играя за нашу сборную.

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    Рейтинг: +9979

    Alekxei Z. 26 минут назад

    Трудно в России найти игрока делавшего разницу.
    Все перечисленные конечно гениальны , только вот их клубы далеко не на лидирующих ролях.

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    Рейтинг: +16427

    Garrincha58 43 минуты назад

    а секретный список вскрыли и тайное становится явью

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    Рейтинг: +322

    Сделаны из Дерева 51 минуту назад

    Да вы не интересны ни кому поймите,над вами смеется в открытую вся страна,над вашими долгами,игрочишками,позорами в европе,зарплатами,а вы одно,зенит не победим,нам не повезло чуть чуть))))

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    Рейтинг: +178

    Genchik92 > Сделаны из Дерева 44 минуты назад

    Как укроп про Россию

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    Рейтинг: +16427

    Garrincha58 > Сделаны из Дерева 42 минуты назад

    что взять с деревянного

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    Рейтинг: +936

    ВасяК > Genchik92 40 минут назад

    А что бомжи,это вся Россия!!!Газ тоже народное достояние!!!

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    Рейтинг: +226

    Азбука > ВасяК 23 минуты назад

    Купи акции Газпрома и "народное достояние" станет немножко и твоим.

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    Рейтинг: +322

    Сделаны из Дерева > Garrincha58 21 минуту назад

    что взять с зенита? только смех и позор!!!!!!! Ахахаха!

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    Рейтинг: +9979

    Alekxei Z. > Сделаны из Дерева 9 минут назад

    Буратино , ты выдыхай....Какие долги , у кого ?

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