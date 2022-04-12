Гендиректор «Зенита»: «В списке интересов клуба не менее 25 россиян и иностранцев. Фамилии не обсуждаются»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать трансферные слухи, касающиеся клуба.

Сообщалось, что петербуржцы летом могут подписать Зелимхана Бакаева («Спартак»), Рифата Жемалетдинова и Дмитрия Баринова (оба – «Локомотив»).

«Процесс не комментируется, только результат. В списке интересов не менее 25 российских и иностранных игроков. Фамилии не обсуждаются», – сказал Медведев.