Гендиректор «Зенита»: «В списке интересов клуба не менее 25 россиян и иностранцев. Фамилии не обсуждаются»

объединить зенит со спартаком
вот скрытый смысл
развязка всех событий и интриг
столетье вместе мы отметим
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать трансферные слухи, касающиеся клуба.
Сообщалось, что петербуржцы летом могут подписать Зелимхана Бакаева («Спартак»), Рифата Жемалетдинова и Дмитрия Баринова (оба – «Локомотив»).
«Процесс не комментируется, только результат. В списке интересов не менее 25 российских и иностранных игроков. Фамилии не обсуждаются», – сказал Медведев.